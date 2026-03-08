Захарова с иронией прокомментировала решение ВС Украины признать однополую пару* семьей: «Фантастические перспективы»

Как писал сайт KP.RU, 8 марта Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую пару*. Один из них — украинский дипломат в Израиле, хотел забрать партнера с собой, но МИД Украины отказал, поскольку в стране закон признает семьей только союз мужчины и женщины. Однако вопреки этому украинский суд принял сторону пары. По мнению инстанции, фото, переписки и счета мужчин указывали на якобы полноценную семейную жизнь*.