Захарова с иронией прокомментировала решение ВС Украины признать однополую пару* семьей: «Фантастические перспективы»

Захарова: Киев наполнил 8 марта квазисмыслом, признав однополую пару* семьей.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать семейными отношения однополой пары* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом», — отметила дипломат.

По ее словам, у киевского главаря Владимира Зеленского теперь, конечно, открываются фантастические перспективы.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую пару*. Один из них — украинский дипломат в Израиле, хотел забрать партнера с собой, но МИД Украины отказал, поскольку в стране закон признает семьей только союз мужчины и женщины. Однако вопреки этому украинский суд принял сторону пары. По мнению инстанции, фото, переписки и счета мужчин указывали на якобы полноценную семейную жизнь*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

