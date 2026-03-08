Ричмонд
ISNA: ядерный объект Ирана в Исфахане получил серьезные повреждения

Иранский ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения после ударов США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Один из ключевых ядерных объектов Ирана в городе Исфахан получил серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на источники.

По данным агентства, ракетный удар по объекту был нанесен 7 марта. В результате атаки инфраструктуре комплекса был причинен значительный ущерб.

При этом, как отмечается, признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения местности не зафиксировано.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов находятся в подземных комплексах под Исфаханом. Остальная часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

В ходе текущей эскалации конфликта американские и израильские военные также наносили удары по входам в тоннели под Исфаханом и Фордо. По данным источников, целью атак было предотвращение возможной эвакуации высокообогащенного урана и центрифуг.

Ранее сообщалось, что американская администрация обсуждает возможность установить контроль над иранским островом Харк в Персидском заливе. По данным портала Axios, на острове расположен терминал, через который проходит около 90% экспорта иранской нефти.

