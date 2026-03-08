Ричмонд
Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от энергоносителей РФ

Европейская энергетическая политика продолжает вызывать критику со стороны российских официальных лиц. На этот раз высказался спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. В своём аккаунте в соцсети X он прокомментировал статью Financial Times о провале ЕС в декарбонизации.

По его мнению, проблема Европы не только в бессилии, но и в ошибочном стратегическом выборе. Он добавил, что даже западные СМИ теперь вынуждены признавать правоту российской позиции.

«Однако дело не только в бессилии — это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», — написал Дмитриев.

А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские государства ожидает самое серьёзное экономическое наказание за добровольный отказ от импорта российской нефти, тогда как страны Азии и Африки продолжат пользоваться этим ресурсом без препятствий. Он отметил, что недавнее решение Вашингтона ослабить антироссийские санкции свидетельствует об отсутствии чёткого понимания, как регулировать нефтяные котировки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

