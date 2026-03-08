Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от энергоносителей РФ

А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские государства ожидает самое серьёзное экономическое наказание за добровольный отказ от импорта российской нефти, тогда как страны Азии и Африки продолжат пользоваться этим ресурсом без препятствий. Он отметил, что недавнее решение Вашингтона ослабить антироссийские санкции свидетельствует об отсутствии чёткого понимания, как регулировать нефтяные котировки.