Захарова иронично оценила перспективы Зеленского после признания однополых пар

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины, признавшего отношения однополой* пары семьёй. По её мнению, киевский режим умудрился даже 8 Марта наполнить новым «квазисмыслом».

Источник: Life.ru

«Киевский режим сумел и 8 Марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала он в своём тг-канале.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Украины вынес решение, согласно которому однополая пара признаётся семьёй. Это вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. К слову, в Незалежной уже давно всплывают истории и про смену пола. Так, например, недавно житель Харькова стал женщиной, чтобы избежать мобилизации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.

