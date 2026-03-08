Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

«Мы избрали нового лидера. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — приводит его слова телеканал Al Hadath.
До этого многие считали наиболее вероятным кандидатом сына погибшего лидера Моджтабу Хаменеи. В субботу поступила информация, что он, вероятно, получил ранение во время одной из бомбардировок Ирана.
Совет экспертов уже определился с кандидатом на пост верховного лидера. Но перед окончательным назначением предстоит решить ряд вопросов. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур. Президент США Дональд Трамп, к слову, назвал кандидатуру Моджтаба неприемлемой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.