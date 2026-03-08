Ричмонд
Макрон созвонился с президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом. В разговоре он потребовал от Тегерана немедленно остановить атаки на страны региона.

«Я подчеркнул необходимость для Ирана немедленно прекратить свои удары по странам региона», — написал Макрон в соцсети Х.

Он также потребовал, чтобы Иран гарантировал свободу судоходства и открыл Ормузский пролив, который фактически заблокирован. Кроме того, он выразил глубокую обеспокоенность ядерной и баллистической программами Ирана, назвав их причиной нынешнего кризиса.

По словам Макрона, дипломатическое решение сейчас необходимо как никогда, чтобы остановить эскалацию и сохранить мир.

Ранее власти Ирана назвали преждевременным обсуждение условий прекращения огня с США.

