Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив

«Поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом… Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона (Ближнего Востока — ред.). Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — написал Макрон на странице в соцсети X.
Макрон выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и «дестабилизирующей деятельностью» Ирана на Ближнем Востоке, при этом отметив важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Кроме того, Макрон подчеркнул приоритетность возвращения на родину заключенных в Иране граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари.
По словам Макрона, лидеры договорились и далее поддерживать связь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.