Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока и открыть Ормузский пролив для судоходства.

Источник: Reuters

«Поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом… Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона (Ближнего Востока — ред.). Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — написал Макрон на странице в соцсети X.

Макрон выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и «дестабилизирующей деятельностью» Ирана на Ближнем Востоке, при этом отметив важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Кроме того, Макрон подчеркнул приоритетность возвращения на родину заключенных в Иране граждан Франции ​​Сесиль Колер и Жака Пари.

По словам Макрона, лидеры договорились и далее поддерживать связь.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

