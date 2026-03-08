Царев: российские штурмовики пробиваются на юго-востоке Константиновки

Российские штурмовики атакуют позиции ВСУ в юго-восточной части Константиновки, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Российские штурмовые группы пробиваются на юго-востоке Константиновки», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о ведении российскими военными боев за выход к Константиновке с ряда других направлений.
Согласно сведениям Царева, позиции ВСУ в Константиновке и ее окрестностях подвергаются бомбовым ударам.
Ранее на Украине заговорили о потере боевиками ВСУ контроля над четвертью Константиновки.
Были опубликованы снятые с беспилотника кадры уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий дроноводов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.
Также в Сети появилось видео нанесения бомбового удара по пункту управления дронами 28-й мехбригады ВСУ и месту скопления военнослужащих 100-й мехбригады противника в окрестностях Константиновки.