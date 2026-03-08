Макрон провел переговоры с Трампом и президентом Ирана Пезешкианом

Сам Макрон позже сообщил, что во время беседы с Пезешкианом призвал Иран прекратить удары по странам региона и обеспечить свободу судоходства.
«Я подчеркнул необходимость того, чтобы Иран немедленно прекратил свои удары по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — отметил президент Франции.
Он также выразил обеспокоенность развитием ядерной и баллистической программ Ирана и заявил о необходимости дипломатического решения для прекращения эскалации конфликта.
Макрон также провел переговоры с рядом лидеров стран Ближнего Востока, в том числе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Ранее сообщалось, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в намерении втянуть Францию в конфликт с Ираном. По его словам, решение предоставить американским самолетам доступ к французским военным базам на Ближнем Востоке может усилить участие Парижа в противостоянии с Тегераном.