Захарова прокомментировала решение о признании на Украине однополых* пар семьей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала решение о признании на Украине однополых* пар семьей. Соответствующий пост в воскресенье, 8 марта, появился в ее Telegram-канале.
— Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы, —говорится в публикации.
Прошлым летом в украинских СМИ появилась информация о том, что Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями* совместное проживание двух мужчин с гражданством Украины. Суд выяснил, что мужчины проживали вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения* в США. При этом такое решение суда противоречит украинским конституционным нормам, поскольку в кодексе брак обозначен как добровольный союз мужчины и женщины.
А в сентябре открытый гей* Иван Вербицкий занял должность заместителя министра культуры на Украине.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.