Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан опроверг причастность Ирана к атаке по Нахичевани

БАКУ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Тегеран не имеет отношения к инциденту с двумя БПЛА в Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахчывану не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Алиев заявил о необходимости расследования атаки дронов в Нахичевани.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше