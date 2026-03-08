Пезешкиан опроверг причастность Ирана к атаке по Нахичевани

«Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахчывану не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Алиев заявил о необходимости расследования атаки дронов в Нахичевани.
