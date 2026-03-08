В Великобритании запасов природного газа осталось только на два дня. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Издание уточнило, что нехватка топлива связана с перекрытием Ираном ключевого канала доставки — Ормузского пролива — из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
В публикации отметили, что у Соединенного королевства нет иного выбора, кроме как приобретать газ у трейдеров по завышенным ценам. На данный момент Лондон платит самую высокую оптовую цену на голубое топливо в Европе. При этом ряд европейских стран лучше подготовились к колебаниям поставок, поскольку запас газа у них составляет несколько недель.
Как писал сайт KP.RU, спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. По его словам, это не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.