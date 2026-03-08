Путин подписал закон о поиске людей через «Госуслуги» и МВД

Ранее сообщалось, что юристы предупреждают о росте случаев мошенничества с использованием чужих персональных данных. Так, житель Красноярска обнаружил, что на его имя оформили автокредиты на сумму около 5 млн рублей, воспользовавшись копиями его документов. По словам судебного представителя Анны Гаспарян, в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию и добиваться признания кредитных договоров недействительными через суд.