Путин подписал закон о поиске людей через «Госуслуги» и МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и организациям обращаться в МВД с просьбой передать информацию о себе разыскиваемому человеку. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, подать такое заявление можно в том числе через портал «Госуслуги». В обращении гражданин должен указать свои фамилию и имя, способы связи, а также причину, по которой он хочет установить контакт.
После получения заявления МВД передаст указанные данные человеку, которого ищут, если это не противоречит законодательству.
Аналогичную процедуру смогут использовать и юридические лица. Компании должны указать в заявлении свой адрес, контактные данные и сведения об уполномоченном представителе организации.
Ранее сообщалось, что юристы предупреждают о росте случаев мошенничества с использованием чужих персональных данных. Так, житель Красноярска обнаружил, что на его имя оформили автокредиты на сумму около 5 млн рублей, воспользовавшись копиями его документов. По словам судебного представителя Анны Гаспарян, в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию и добиваться признания кредитных договоров недействительными через суд.