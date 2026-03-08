Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о поиске людей через «Госуслуги» и МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать данные о себе разыскиваемому человеку через МВД и портал «Госуслуги».

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и организациям обращаться в МВД с просьбой передать информацию о себе разыскиваемому человеку. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, подать такое заявление можно в том числе через портал «Госуслуги». В обращении гражданин должен указать свои фамилию и имя, способы связи, а также причину, по которой он хочет установить контакт.

После получения заявления МВД передаст указанные данные человеку, которого ищут, если это не противоречит законодательству.

Аналогичную процедуру смогут использовать и юридические лица. Компании должны указать в заявлении свой адрес, контактные данные и сведения об уполномоченном представителе организации.

Ранее сообщалось, что юристы предупреждают о росте случаев мошенничества с использованием чужих персональных данных. Так, житель Красноярска обнаружил, что на его имя оформили автокредиты на сумму около 5 млн рублей, воспользовавшись копиями его документов. По словам судебного представителя Анны Гаспарян, в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию и добиваться признания кредитных договоров недействительными через суд.