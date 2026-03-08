Лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду в защиту Ирана

Лидер шиитов Ирака аятолла Али Систани призвал к коллективному джихаду для защиты Исламской революции Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как отмечается, религиозный лидер дал соответствующий ответ на обращение одного из своих последователей.
«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», — говорится в сообщении КСИР.
Обращение последователя и ответ аятоллы Систани были зафиксированы в письменной форме. Фотография документа также опубликована в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. По словам члена совета экспертов от остана Хорасан-Резави Ахмада Аламолходы, новый руководитель страны уже избран, однако официальное объявление решения ожидается позднее. По данным СМИ, вероятным преемником может стать 56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын погибшего верховного лидера Али Хаменеи.