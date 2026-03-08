Ричмонд
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника

Они были запущены по Эр-Рияду, сообщило саудовское министерство обороны.

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника, запущенные с территории Ирана по столице королевства Эр-Рияду. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.

«Атаки двух БПЛА предотвращены к северу от Эр-Рияда», — говорится в сообщении.

