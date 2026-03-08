РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника, запущенные с территории Ирана по столице королевства Эр-Рияду. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.
«Атаки двух БПЛА предотвращены к северу от Эр-Рияда», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше