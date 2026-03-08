Ричмонд
Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до семи

Центральное командование США сообщило, что число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке увеличилось до семи.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке увеличилось до семи. Об этом сообщило Центральное командование США.

Подробности обстоятельств гибели военных в сообщении не уточняются.

Ранее сообщалось, что потери американских военных в регионе начали расти после ответных ударов Ирана по инфраструктуре США на Ближнем Востоке. 1 марта CENTCOM сообщил о гибели трех военнослужащих в Кувейте во время первоначальных атак. Тогда же сообщалось о пяти тяжелораненых и нескольких военных с осколочными ранениями и контузиями.

2 марта Центральное командование США заявило, что один из тяжелораненых скончался от полученных травм. Таким образом число погибших увеличилось до четырех.

