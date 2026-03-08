Филиппо рассказал о ловушке Путина для Евросоюза

Президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и весь Евросоюз оказались захвачены врасплох заявлением российского президента Владимира Путина о возможности скорого прекращения РФ поставок газа в Европу, сообщил в соцсети Х* лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он отметил, что заявление президента РФ прозвучало в самый неподходящий для европейских политиков момент.
По мнению Филиппо, подобного развития событий можно было ожидать на фоне проводимой Евросоюзом антироссийской политики.
«Истеричная антироссийская политика очень серьезно играет против наших интересов!», — написал он.
Напомним, российский президент заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что РФ может быть удобнее в ближайшее время прекратить поставки газа в Европу, не дожидаясь 2027 года, когда ЕС планирует отказаться от него.
«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться?», — сказал Путин.
Он сообщил, что поручит правительству проработать вопрос о скорейшем прекращении поставок газа в ЕС.
*Соцсеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.