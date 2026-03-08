Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Почти 500 человек на данный момент приняли участие в поиске троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
В отряде отметили, что добровольцы продолжают поиски троих детей, пропавших в Звенигороде: 13-летней Алины, 12-летних Ивана и Богдана, которые ушли на прогулку 7 марта и до сих пор не вернулись.
«Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается», — говорится в сообщении в Telegram-канале «ЛизаАлерт».
Отмечается, что поиски ведутся уже почти сутки в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб.
«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Добровольцы отряда “ЛизаАлерт” отрабатывают задачи в природной среде и обследуют берега реки. Продолжается сбор информации и проверка поступающих свидетельств. На место выехали специалисты водного направления отряда “ЛизаАлерт” из Санкт-Петербурга», — добавляется в сообщении.
В отряде подчеркнули, что акваторию реки с воздуха уже обследовали пилоты авиационного крыла «ЛизаАлерт» — Вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», а также направление «Беспилотная авиация», с помощью которого к поискам были привлечены коптеры.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.