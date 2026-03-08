Алиев призвал Иран к расследованию атаки БПЛА на аэропорт в Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с иранским лидером Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования атаки беспилотников в Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
В пресс-службе отметили, что в свою очередь Пезешкиан опроверг причастность Тегерана к атаке дронами в Нахичевани.
Как писал сайт KP.RU, накануне Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг информацию об атаке на Азербайджан и подчеркнул, что Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Тегеран стремится лишь к защите своей территориальной целостности", — говорится в сообщении офиса главы иранского правительства.
5 марта азербайджанский президент заявил, что высокопоставленные лица Ирана обязаны принести извинения Баку после атаки беспилотников на Нахичевань.
Напомним, 5 марта дрон, летевший со стороны Ирана, упал и взорвался на территории азербайджанского аэропорта в Нахичевани. Немногим позже еще один беспилотник рухнул недалеко от местной школы.