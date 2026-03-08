В Иране заявили, что нанесут удар по любому району, из которого США его атакуют

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Иран нанесет удар по любому району, из которого американские силы атакуют территорию исламской республики. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
«Мы нанесем удар по любому региону, из которого Соединенные Штаты нападут на нас», — указал Галибаф, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что любая военная база США в регионе, с которой будут совершаться атаки по Ирану, «станет целью для иранской армии».
Галибаф отметил в этой связи, что отдельные соседние государства «обещали контролировать действия и передвижения американцев по их территории».