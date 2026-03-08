В Иране заявили, что нанесут удар по любому району, из которого США его атакуют

«Мы нанесем удар по любому региону, из которого Соединенные Штаты нападут на нас», — указал Галибаф, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что любая военная база США в регионе, с которой будут совершаться атаки по Ирану, «станет целью для иранской армии».