Эксперт Уваров: на ядерном объекте в Исфахане не поврежден радиационный источник

МОСКВА, 8 марта /ТАСС/. Ракетный удар по установке гамма-стерилизации в иранской провинции Исфахан, судя по всему, не повредил радиационный источник и не привел к повышению радиационного фона, рассказал специалист в атомной отрасли, директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров в беседе с ТАСС.
«Согласно официальным данным, здание получило серьезные повреждения, но повышения фона в результате нет, то есть радиационный источник установки гамма-стерилизации остался целыми. Особо хочу отметить, что речь не идет о каком-либо объекте ядерного топливного цикла, связанного с работами с обогащенным ураном. Удары были нанесены по зданию с радионуклидной установкой общехозяйственного назначения. Такие установки не имеют никакого военного значения и беззащитны перед ракетными атаками», — сказал он.
Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил 7 марта серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля, сообщило агентство ISNA. При этом на данный момент не сообщалось о радиационном загрязнении.
Израиль и США уверены, что большая часть иранского ядерного топлива находится в подземных тоннелях в Исфахане, а оставшиеся запасы были разделены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни нынешнего конфликта США и Израиль нанесли удары по входам в подземные тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не дать иранцам вывести оттуда хранящиеся там материалы.