В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фрагменты сбитых дронов обнаружены в ряде районов Сочи, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщает мэр города Андрей Прошунин.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в ходе отражения второй атаки беспилотных летательных аппаратов силами наших военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Мэр отметил, что в Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Уточняется, что в момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.

Кроме того, на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия, принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.