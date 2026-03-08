В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов

«Сегодня в ходе отражения второй атаки беспилотных летательных аппаратов силами наших военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов», — написал Прошунин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что в Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. Уточняется, что в момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.
Кроме того, на железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия, принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов.