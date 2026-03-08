Макрон призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В ходе беседы он призвал Тегеран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
Французский лидер также заявил о необходимости восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.
«Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — отметил он.
Макрон также выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и деятельностью Тегерана в регионе. При этом он подчеркнул важность дипломатического урегулирования ситуации.
Кроме того, президент Франции заявил о приоритетности возвращения на родину граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари, находящихся в заключении в Иране.
По словам Макрона, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее президент Ирана в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым опроверг причастность Тегерана к атаке беспилотников на Нахичевань.
Также глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин считает войну в Иране бессмысленной и призывает к прекращению боевых действий.