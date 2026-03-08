Ричмонд
WP: операция против Ирана наносит больший экономический ущерб Европе, чем США

В публикации издания отмечается, что закрытие международных аэропортов в зоне конфликта привело к перебоям поставок бытовой электроники, фармацевтической продукции и драгоценных металлов.

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Европейские и азиатские страны получают больший экономический ущерб, чем США, из-за американо-израильской военной операции против Ирана. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Как в ней подчеркивается, «экономические потери от войны затрагивают далеко не только поставки газа и нефти, которые обычно проходят через Ормузский пролив». В материале отмечается, что «закрытие нескольких международных аэропортов в зоне конфликта», в том числе в Дубае, «привело к приостановке почти одной пятой части международных грузовых авиаперевозок и вызвало перебои поставок бытовой электроники, фармацевтической продукции и драгоценных металлов».

Издание приводит оценки главы базирующейся в Сан-Франциско логистической компании Flexport Райана Питерсона. Как он сообщил, стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в Европу выросла на 45% после начала конфликта. По данным Питерсона, стоимость таких перевозок из стран Азии в США выросла в два раза меньше. В публикации подчеркивается, что «война сильнее и быстрее бьет по экономикам в Европе и Азии, чем по США».

Согласно оценке издания, «в настоящее время наиболее серьезные последствия ощущают на себе такие экономики, как Бельгия, Индия, Италия, Китай и Южная Корея, которые больше всего зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив».

