WP: операция против Ирана наносит больший экономический ущерб Европе, чем США

Как в ней подчеркивается, «экономические потери от войны затрагивают далеко не только поставки газа и нефти, которые обычно проходят через Ормузский пролив». В материале отмечается, что «закрытие нескольких международных аэропортов в зоне конфликта», в том числе в Дубае, «привело к приостановке почти одной пятой части международных грузовых авиаперевозок и вызвало перебои поставок бытовой электроники, фармацевтической продукции и драгоценных металлов».