Мойзес — о расизме в адрес Кордобы: он говорил мне про какие-то выкрики

Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на то, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил болельщиков армейцев в расизме.

Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на то, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил болельщиков армейцев в расизме.

«Расизм в адрес Кордобы? Он ко мне подошёл после матча и сказал про какие-то выкрики. Но я был полностью в матче и ничего не слышал», — цитирует Мойзеса СЭ.

На расизм со стороны болельщиков ЦСКА в адрес Кордобы пожаловались игроки «Краснодара» после матча Кубка России.

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Ответная игра пройдёт 17 марта в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу расистских выкриков со стороны фанатов ЦСКА.