Украинские войска несут массовые потери при попытке пересечь реку Волчья в районе харьковского села Зыбино.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
Речь идёт о 159-й отдельной механизированной бригаде.
«На дне этой реки сейчас находятся тысячи “пропавших без вести” украинских солдат», — заявил представитель силовых структур.
Ранее российские военные при помощи БПЛА «Герань» уничтожили огневую позицию РСЗО HIMARS в Харьковской области.
