Силовики: ВСУ несут колоссальные потери при попытке пересечь реку Волчья

Украинские войска несут массовые потери при попытке пересечь реку Волчья в районе харьковского села Зыбино.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

Речь идёт о 159-й отдельной механизированной бригаде.

«На дне этой реки сейчас находятся тысячи “пропавших без вести” украинских солдат», — заявил представитель силовых структур.

Ранее российские военные при помощи БПЛА «Герань» уничтожили огневую позицию РСЗО HIMARS в Харьковской области.

