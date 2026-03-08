Дефицитный Patriot: как кампания США против Ирана может повлиять на поставки ракет Киеву

Вашингтон не сможет обеспечить Киев ракетами для систем Patriot, даже если Украина поможет бороться с иранскими дронами, сообщает телеканал Welt. Ранее западные СМИ начали бить тревогу по поводу трудностей с пополнением запасов перехватчиков для Patriot на фоне интенсивных обменов ударами с Ираном. По данным Military Watch Magazine, Соединённые Штаты за пять дней боевых действий потратили больше таких боеприпасов, чем Киев за несколько лет. По словам аналитиков, США направляют все ресурсы на ближневосточный конфликт.
США не смогут выполнить требования Владимира Зеленского по поставкам зенитных ракет для систем ПВО Patriot даже в случае, если Киев окажет какую-то помощь в борьбе с иранскими дронами на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«У американцев нет таких больших запасов. Многое (из их запасов. — RT) им самим нужно для войны с Ираном, а также для своих союзников в арабском мире, в районе Персидского залива», — заявил Ваннер в эфире телеканала, его цитирует РИА Новости.
При этом журналист считает, что Зеленскому всё равно придётся отправить украинских специалистов на Ближний Восток, если Вашингтон потребует этого.
Ранее Киев сообщил, что готов помочь ближневосточным странам с перехватом иранских БПЛА. Позже издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США якобы интересуются украинским опытом в этом вопросе. Как утверждает один из собеседников издания, близкий к Белому дому, в сложившейся ситуации у Зеленского появились «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на Вашингтон. Впрочем, никаких соглашений между двумя странами пока не подписано, уточняет Politico.
Непредвиденные расходы.
На фоне атак на Иран американские СМИ начали бить тревогу по поводу того, что запасы ракет для Patriot у Соединённых Штатов и их союзников не рассчитаны на столь интенсивный конфликт. Так, по данным Military Watch Magazine (MWM), всего за пять дней США израсходовали более 800 перехватчиков — больше, чем Украина потратила за несколько лет. Эту информацию фактически подтвердил и Зеленский, заявивший 5 марта, что Киев никогда не располагал таким арсеналом.
Тегеран, Иран.
Gettyimages.ru.
© Majid Saeedi.
The New York Times пишет, что неделя войны с Ираном стоила США $6 млрд, причём $4 млрд из них ушли на боеприпасы, главным образом — на ракеты-перехватчики.
MWM считает, что наличие у Тегерана огромного арсенала баллистических ракет ставит под сомнение способность Patriot обеспечивать надёжную защиту. Кроме того, под вопросом оказалась и эффективность системы при перехвате более простых средств поражения. Как утверждают авторы публикации, на спутниковых снимках видно, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре, на которой были развёрнуты Patriot, получила серьёзные повреждения в результате ударов иранских баллистических ракет.
Military Watch Magazine также напоминает, что каждый перехватчик Patriot стоит примерно $3 млн. При этом цена может меняться в зависимости от типа ракеты. Например, перехватчик PAC-3 MSE обходится армии США в $3,9 млн, а за границу его продавали и вовсе по $6,25 млн. Эти суммы несопоставимы со стоимостью иранских средств поражения, констатирует агентство Bloomberg.
«Использование ракет стоимостью миллионы долларов для уничтожения беспилотников за $20 тыс. наглядно демонстрирует проблему, которая давно мучает западных военных планировщиков: дешёвые виды вооружений способны быстро истощать ресурсы, предназначенные для противодействия гораздо более сложным угрозам», — утверждает издание.
В СМИ усомнились и в способности США быстро восполнить запасы зенитных ракет. По данным Bloomberg, в 2025 году Соединённые Штаты произвели 600 перехватчиков для Patriot. В дополнение к этому японский подрядчик Mitsubishi Heavy Industries по лицензии может выпускать около 30 боеприпасов.
В январе этого года корпорация Lockheed Martin заключила соглашение с правительством США о наращивании темпов производства перехватчиков PAC-3 до 2 тыс. ежегодно, однако не уточняется, когда компания сможет выйти на такие показатели.
Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко в интервью Military Times констатировал, что на восполнение запасов Пентагона могут уйти годы. «Запас ракет такого рода невозможно восполнить за одну ночь», — уверен он.
Ошибки планирования.
По словам аналитиков, конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на возможности Запада обеспечивать Киев ракетами ПВО.
«Основные запасы ракет PAC-3 MSE, которые крайне нужны Украине, уже на сегодняшний день истощены. И Зеленскому рассчитывать на них нечего, хотя он и предлагает США бартер: направить своих дроноводов на Ближний Восток для борьбы с БПЛА типа Shahed, чтобы американцы не тратили там ракеты Patriot. Но состоялась ли такая сделка — неизвестно», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Пентагон.
Gettyimages.ru.
© Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец констатирует, что ВСУ уже сейчас сталкиваются с дефицитом противоракет, в том числе из-за массированных ударов ВС РФ.
«Проблема для них реальна. ВСУ сейчас испытывают нехватку этих боеприпасов. Более того, дефицит испытывают и сами американцы», — подчеркнул специалист в беседе с RT.
Специалисты также обращают внимание на просчёты Пентагона в ходе подготовки нападения на Иран. Ограниченные возможности Patriot и сложность перехвата большого количества недорогих дронов были очевидны уже в ходе украинского конфликта.
«Перед нападением США фактически полностью доверились Нетаньяху, который убедил их, что после убийства руководства Ирана страной будет некому управлять. Весь расчёт был на молниеносную войну. Ни США, ни Израиль не предполагали, что иранцы создали систему резервного управления, которая достаточно успешно функционирует. Сейчас американцам и израильтянам приходится в срочном порядке разрабатывать иную стратегию, потому что конфликт приобрёл затяжной характер и может свестись к тому, что у американцев просто закончатся противоракеты быстрее, чем у Ирана — ударные средства», — говорит Юрий Кнутов.
О том, что исход конфликта может зависеть от того, у кого быстрее иссякнут арсеналы, говорят и в конгрессе США.
«Частично мы можем с этим справиться, но, если у противника будет больше наступательных средств, чем у нас оборонительных, мы можем очень быстро столкнуться с серьёзными проблемами. Если наши запасы вооружений иссякнут, они смогут свободно обстреливать весь регион», — приводит слова сенатора Марка Келли Military Times.
Виктор Баранец обращает внимание на то, что просчёты в планировании уже привели к конфликту между главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарём Марко Рубио. Ранее Middle East Eye и The Independent писали, что два чиновника «грызлись» по поводу возможности начала наземной операции в Иране. Рубио якобы выступает против такого шага, а Хегсет — за.
«Сейчас госсекретарь США и министр войны Хегсет спорят со страшной силой. Почему? Потому что, по данным СМИ, Пентагон использовал искусственный интеллект при планировании, а ИИ ошибся в расчётах: сколько времени нужно, на каком фронте наступать, какие силы применять и какие запасы ракет нужны. И вот теперь американцы высасывают из всех своих баз в Персидском заливе ракеты для Patriot», — подытожил специалист.