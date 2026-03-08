Дефицитный Patriot: как кампания США против Ирана может повлиять на поставки ракет Киеву

На фоне атак на Иран американские СМИ начали бить тревогу по поводу того, что запасы ракет для Patriot у Соединённых Штатов и их союзников не рассчитаны на столь интенсивный конфликт. Так, по данным Military Watch Magazine (MWM), всего за пять дней США израсходовали более 800 перехватчиков — больше, чем Украина потратила за несколько лет. Эту информацию фактически подтвердил и Зеленский, заявивший 5 марта, что Киев никогда не располагал таким арсеналом.