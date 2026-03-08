Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану

«Пезешкиан в ходе разговора поблагодарил Алиева за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану», — говорится в сообщении.