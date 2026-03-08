Ричмонд
Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану

Пезешкиан поблагодарил Алиева за его намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за намерение Баку оказать гуманитарную помощь Тегерану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В воскресение Пезешкиан позвонил Алиеву.

«Пезешкиан в ходе разговора поблагодарил Алиева за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану», — говорится в сообщении.

