В Сочи отразили вторую атаку БПЛА, обломки дронов нашли в районах города

Военные отразили вторую атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. Фрагменты сбитых дронов обнаружили в нескольких районах города.
По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», — написал градоначальник.
Он добавил, что последствия уже ликвидированы, а специалисты принимают меры, чтобы избежать задержек поездов.
Кроме того, в Адлерском районе обломки беспилотника повредили остекление автобуса, в котором находились пять пассажиров. Люди не пострадали.
Ранее Прошунин призывал жителей и гостей Сочи покинуть набережные из-за угрозы беспилотников.
Также сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили в трёх муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет.