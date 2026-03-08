Ричмонд
В Сочи отразили вторую атаку БПЛА, обломки дронов нашли в районах города

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», — написал градоначальник.

Он добавил, что последствия уже ликвидированы, а специалисты принимают меры, чтобы избежать задержек поездов.

Кроме того, в Адлерском районе обломки беспилотника повредили остекление автобуса, в котором находились пять пассажиров. Люди не пострадали.

Ранее Прошунин призывал жителей и гостей Сочи покинуть набережные из-за угрозы беспилотников.

Также сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили в трёх муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет.

