Силы ПВО сбили 34 БПЛА над регионами России за три часа

Силы ПВО армии России сбили 34 украинских беспилотника над регионами страны за три часа вечером 8 марта.
Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны.
Дроны были нейтрализованы в период с 20:00 мск до 23:00 мск.
По восемь БПЛА поразили над Краснодарским краем и Московским регионом, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Курской областью, два — над Ростовской областью и по одному — над Рязанской и Белгородской областями, а также над Адыгеей.
Ранее аэропорт Жуковский возобновил работу.
