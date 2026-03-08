Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 34 БПЛА над регионами России за три часа

Силы ПВО армии России сбили 34 украинских беспилотника над регионами страны за три часа вечером 8 марта.

Силы ПВО армии России сбили 34 украинских беспилотника над регионами страны за три часа вечером 8 марта.

Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны.

Дроны были нейтрализованы в период с 20:00 мск до 23:00 мск.

По восемь БПЛА поразили над Краснодарским краем и Московским регионом, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Курской областью, два — над Ростовской областью и по одному — над Рязанской и Белгородской областями, а также над Адыгеей.

Ранее аэропорт Жуковский возобновил работу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше