Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических проектов Баку и Тегерана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
«В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов», — говорится в сообщении.
