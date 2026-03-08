Саудовская Аравия заявила об уничтожении направленной на авиабазу ракеты

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана по авиабазе имени принца Султана. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
«Система ПВО страны обнаружила и ликвидировала баллистическую ракету, выпущенную в направлении военной базы имени принца Султана», — отмечается в заявлении оборонного ведомства Саудовской Аравии.
