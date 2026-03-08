Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовская Аравия заявила об уничтожении направленной на авиабазу ракеты

Баллистическая ракета была запущена с территории Ирана, заявило Минобороны королевства.

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана по авиабазе имени принца Султана. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

«Система ПВО страны обнаружила и ликвидировала баллистическую ракету, выпущенную в направлении военной базы имени принца Султана», — отмечается в заявлении оборонного ведомства Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше