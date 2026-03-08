Ричмонд
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА

Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента в Нахичевани.

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.

«В ходе телефонного разговора Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани», — говорится в сообщении.

В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.

