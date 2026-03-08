Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
«В ходе телефонного разговора Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани», — говорится в сообщении.
