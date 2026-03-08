Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербакова: сейчас осваивать новые виды спорта просто нет возможности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о занятиях по игре в падел.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о занятиях по игре в падел.

«Нет времени на падел. Я сходила всего на пару занятий. Мне понравилось, и, если бы позволял график, я бы ходила чаще. Возможно, летом вернусь к этому. Но сейчас осваивать новые виды спорта просто нет возможности», — цитирует Щербакову Metaratings.

Напомним, что фигуристка не принимала участия в турнирах с победной Олимпиады в 2022 году. Она также является чемпионкой мира, Европы и трижды России.

Ранее Щербакова рассказала, что счастлива, что решилась принять участие в «Ледниковом периоде».