Щербакова: сейчас осваивать новые виды спорта просто нет возможности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о занятиях по игре в падел.
«Нет времени на падел. Я сходила всего на пару занятий. Мне понравилось, и, если бы позволял график, я бы ходила чаще. Возможно, летом вернусь к этому. Но сейчас осваивать новые виды спорта просто нет возможности», — цитирует Щербакову Metaratings.
Напомним, что фигуристка не принимала участия в турнирах с победной Олимпиады в 2022 году. Она также является чемпионкой мира, Европы и трижды России.
Ранее Щербакова рассказала, что счастлива, что решилась принять участие в «Ледниковом периоде».