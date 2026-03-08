Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в Иране, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.