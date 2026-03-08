Ричмонд
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Иране.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в Иране, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.

«В ходе телефонного разговора Алиев передал соболезнования (Пезешкиану — ред.) в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране», — говорится в сообщении.