Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране

БАКУ, 8 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в Иране, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
«В ходе телефонного разговора Алиев передал соболезнования (Пезешкиану — ред.) в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране», — говорится в сообщении.