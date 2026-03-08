Под Сочи обломки БПЛА привели к пожару в неработающем пансионате

Возгорание произошло в неработающем пансионате под Сочи в результате падения обломков беспилотника.
Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
«Пострадавших нет. Пожар на площади в 20 кв. м оперативно ликвидировали», — отметили представители оперштаба.
Ранее в Сочи отразили вторую атаку БПЛА, обломки дронов нашли в районах города. На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше