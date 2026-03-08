Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сочи обломки БПЛА привели к пожару в неработающем пансионате

Возгорание произошло в неработающем пансионате под Сочи в результате падения обломков беспилотника.

Возгорание произошло в неработающем пансионате под Сочи в результате падения обломков беспилотника.

Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавших нет. Пожар на площади в 20 кв. м оперативно ликвидировали», — отметили представители оперштаба.

Ранее в Сочи отразили вторую атаку БПЛА, обломки дронов нашли в районах города. На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше