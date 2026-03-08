Великобритания эвакуировала часть сотрудников посольства в Ливане

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Британские власти эвакуировали часть сотрудников своего посольства в Ливане и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
«Мы приняли меры предосторожности и временно вывезли некоторых наших сотрудников и их родственников из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме», — сказано в нем.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».