Лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду

Лидер шиитов Ирака аятолла Систани издал фетву о коллективном джихаде для защиты Ирана.

Лидер шиитов Ирака аятолла Систани издал фетву о коллективном джихаде для защиты Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Великий аятолла Сейед Али Систани… подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», — говорится в заявлении.

Ранее глава китайского МИД Ван И от лица своей страны осудил войну в Иране, назвал её бессмысленной и призвал к прекращению боевых действий.

