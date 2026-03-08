Лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду

Лидер шиитов Ирака аятолла Систани издал фетву о коллективном джихаде для защиты Ирана.
Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
«Великий аятолла Сейед Али Систани… подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», — говорится в заявлении.
Ранее глава китайского МИД Ван И от лица своей страны осудил войну в Иране, назвал её бессмысленной и призвал к прекращению боевых действий.
