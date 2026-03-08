Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
«Министры… высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий», — говорится в сообщении МИД России.
Там добавили, что в ходе беседы также поднимался вопрос прекращения атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры.
Стороны подчеркнули важность возобновления политико-дипломатических усилий для обеспечения долгосрочной безопасности в регионе.
Министры договорились поддерживать контакты и координировать позиции на площадке ООН и других международных форумах.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.