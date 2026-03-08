Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Министры… высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий», — говорится в сообщении МИД России.

Там добавили, что в ходе беседы также поднимался вопрос прекращения атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

Стороны подчеркнули важность возобновления политико-дипломатических усилий для обеспечения долгосрочной безопасности в регионе.

Министры договорились поддерживать контакты и координировать позиции на площадке ООН и других международных форумах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше