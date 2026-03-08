Ричмонд
На Маврикии застряли примерно 600−700 российских туристов, заявила посол

Посол Зейналова: примерно 600−700 российских туристов застряли на Маврикии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Примерно 600−700 российских туристов сейчас застряли на Маврикии, но ситуация не чрезвычайная, сообщила посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова.

«На мой взгляд, сейчас на Маврикии находятся в общей сложности примерно 600−700 туристов. Многие из них приехали не через туристические фирмы, поэтому оценить довольно сложно. Тех, кого мы пока не смогли обеспечить посадочными талонами, около 500. Но насколько я знаю, вот уже массово вылетают 10, 11, 12, 13 (марта — ред.). Люди звонят, говорят: “Мы получили посадочные талоны”. Я отвечаю: “Да, я вижу, вы получили”, — сказала она в эфире “Соловьев Live”.

Российское посольство отслеживает каждого туриста, подчеркнула Зейналова.

«Сейчас здесь, на Маврикии, нет чрезвычайной ситуации. Если возможно переждать и гарантированно улететь с нормальной стыковкой, конечно, это нужно сделать. Никаких других вариантов я не рассматриваю», — добавила посол.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

