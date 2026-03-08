На Маврикии застряли примерно 600−700 российских туристов, заявила посол

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Примерно 600−700 российских туристов сейчас застряли на Маврикии, но ситуация не чрезвычайная, сообщила посол России в Порт-Луи Ирада Зейналова.
«На мой взгляд, сейчас на Маврикии находятся в общей сложности примерно 600−700 туристов. Многие из них приехали не через туристические фирмы, поэтому оценить довольно сложно. Тех, кого мы пока не смогли обеспечить посадочными талонами, около 500. Но насколько я знаю, вот уже массово вылетают 10, 11, 12, 13 (марта — ред.). Люди звонят, говорят: “Мы получили посадочные талоны”. Я отвечаю: “Да, я вижу, вы получили”, — сказала она в эфире “Соловьев Live”.
Российское посольство отслеживает каждого туриста, подчеркнула Зейналова.
«Сейчас здесь, на Маврикии, нет чрезвычайной ситуации. Если возможно переждать и гарантированно улететь с нормальной стыковкой, конечно, это нужно сделать. Никаких других вариантов я не рассматриваю», — добавила посол.