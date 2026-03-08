Машина для разгромов: «Динамо» не оставило шансов ЦСКА в 20-м туре РПЛ и одержало третью победу за восемь дней

Весьма любопытно было и то, насколько сильно изменят составы тренеры после кубковых противостояний. В итоге оба провели небольшую ротацию. Гости больше всего удивили отсутствием в заявке из-за повреждений как Андрея Лунёва, так и Игоря Лещука. Место на последнем рубеже занял молодой Курбан Расулов. Также не оказалось даже в заявке Антона Миранчука. А пару в центре обороны на этот раз сформировали Максим Осипенко и Николас Маричаль. Также с первых минут появился на поле восстановившийся от травмы Артур Гомес. Фабио Челестини же обошёлся почти без рокировок за исключением вернувшихся в строй Дмитрия Баринова и Игоря Акинфеева.