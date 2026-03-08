Машина для разгромов: «Динамо» не оставило шансов ЦСКА в 20-м туре РПЛ и одержало третью победу за восемь дней

«Динамо» на выезде разгромило ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ и одержало третью победу подряд во всех соревнованиях за восемь дней. Красно-синим игру сломали пропущенный в дебюте мяч от Николаса Маричаля и удаление Лусиано Гонду за удар шипами в плечо Максиму Осипенко. Вдобавок в компенсированное время уругваец оформил дубль. Во втором тайме хозяевам удалось сократить отставание, но соперники не позволили им переломить ход встречи и довели дело до разгрома благодаря голам Бителло и Ивана Сергеева.
Выступление московского «Динамо» в 2026-м стало приятным откровением. Многие болельщики и эксперты не поддержали подписание полноценного контракта с Роланом Гусевым в декабре и не ждали от команды ничего хорошего. Да и сезон был практически провален, сохранялся даже риск попадания в стыки за право сохранить прописку в РПЛ.
Однако в первом матче года бело-голубые отправили четыре безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» в рамках национального первенства. Такой результат ещё можно списать на слабость соперника. Но спустя несколько дней удалось сокрушить в Кубке страны «Спартак» со счётом 5:2.
Следом на очереди была куда более серьёзная проверка в лице мощного ЦСКА. Армейцы, хотя и уступили «Ахмату» на прошлой неделе в чемпионате, затем одержали волевую победу над «Краснодаром» в Кубке. К тому же в последних пяти очных встречах с «Динамо» одержали четыре победы при одной ничьей.
Для Гусева же это братское дерби стало особенным вдвойне. Именно в ЦСКА он провёл самые яркие годы футбольной карьеры и завоевал массу трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Именно в стане красно-синих начал работать тренером и трудился с юношескими командами. Но покинул клуб в 2023-м, когда получил предложение войти в штаб Марцела Лички. Теперь же ему предстояло впервые сойтись со ставшим родным коллективом.
Весьма любопытно было и то, насколько сильно изменят составы тренеры после кубковых противостояний. В итоге оба провели небольшую ротацию. Гости больше всего удивили отсутствием в заявке из-за повреждений как Андрея Лунёва, так и Игоря Лещука. Место на последнем рубеже занял молодой Курбан Расулов. Также не оказалось даже в заявке Антона Миранчука. А пару в центре обороны на этот раз сформировали Максим Осипенко и Николас Маричаль. Также с первых минут появился на поле восстановившийся от травмы Артур Гомес. Фабио Челестини же обошёлся почти без рокировок за исключением вернувшихся в строй Дмитрия Баринова и Игоря Акинфеева.
Активное начало превратилось в фишку «Динамо» при Гусеве. Не изменило оно себе и в отчётном матче. Гости завладели инициативой и плели комбинации на чужой половине. Чаще же всего пытались взломать оборону через левый край, куда в помощь к Артуру регулярно смещался Бителло. Первый момент упустил Муми Нгамалё, с ударом которого не без труда справился Акинфеев.
А вот нейтрализовать стандарты бело-голубых не удалось. В Кубке они дважды огорчили «Спартак» после подач угловых, а теперь аналогичным образом забили ЦСКА. Бителло выполнил отличный навес, и Маричалю никто не помешал отправить снаряд в дальний угол.
В довершение всех бед армейцы ещё и лишились единственного форварда — Лусиано Гонду, причём за фол на чужой половине. Аргентинец, словно отключив голову, ногой потянулся за мячом, когда Осипенко выбивал его лбом. В результате нападающий попал сопернику шипами в район плеча. Судья сначала обошёлся жёлтой карточкой, но, изучив повтор, продемонстрировал красную.
Челестини не стал сразу делать замены, а на острие сместился быстрый Кирилл Глебов, которого постоянно искали впереди длинными передачами. Но, по большому счёту, оппоненты с ним справлялись. Единственное, Маричаль однажды нарушил правила ценой горчичника. Армейцы же, несмотря на владение, не угрожали владениям Расулова и до перерыва не нанесли ни одного выстрела в створ.
Контратаки гостей смотрелись куда интереснее. Например, Акинфееву пришлось потрудиться после удара Нгамалё с линии штрафной. А в компенсированное время бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря очередному стандарту. После подачи справа мяч заметался по штрафной хозяев, пока Маричаль не отправил его в сетку и не оформил дебютный дубль в карьере. Арбитры проверили эпизод на предмет офсайда, но указали на центр.
Складывалось впечатление, что во втором тайме Челестини бросит в бой нападающего, например, Тамерлана Мусаева, но этого не произошло. Зато Гусев поменял Дмитрия Скопинцева на Леона Зайдензаля по неизвестной причине. Главное, хозяева по-прежнему не могли ничего создать у ворот Расулова. Напротив, теперь уже оппоненты владели инициативой.
Однако ЦСКА в сложный момент воспользовался оружием бело-голубых — угловым. После подачи с правого фланга Мойзесу позволили пробить с близкого расстояния. Расулов чудом спас. Далее партнёры заблокировали выстрел Глебова ножницами. Но с добиванием от всё того же бразильца не справились. Примечательно, что это были первые удары команды в створ. Сократив отставание, она явно воодушевилась.
Да и Челестини, наконец, освежил линию атаки и выпустил Мусаева и Матеуса Алвеса. Соперники ответили рокировкой, которая помогла им разгромить «Спартак» — в игру вступили 17-летний Тимофей Маринкин и Ярослав Гладышев. Красно-синие на какое-то мгновение нашли в себе скрытые резервы и попытались организовать камбэк.
Но «Динамо» не дрогнуло в сложный отрезок, как это часто бывало при Валерии Карпине и Марцеле Личке, и проявило характер. Да и отличная физическая готовность бросалась в глаза. Вместо того чтобы сесть в оборону, коллектив просто забрал мяч под свой контроль.
И уже на 66-й минуте удалось фактически поставить точку. Если в первом тайме партнёров подвёл Гонду, то во втором со знаком минус отметился другой новичок — Матеус Рейс. На ровном месте он подарил мяч свежему Гладышеву. Тот не пожадничал и переадресовал мяч Тюкавину. А форвард нашёл в штрафной Бителло. В свою очередь латиноамериканец аккуратно пробил в дальний угол мимо Акинфеева.
После этого встречу можно было завершать. У футболистов ЦСКА, отыгравших почти весь матч в меньшинстве, банально не осталось сил. Зато соперники плели комбинации на чужой половине и довели дело до разгрома. Результативная атака получилась эффектной. Бителло выполнил разрезающую передачу в штрафную на ход Касересу, а тот прострелил на дальнюю штангу свежему Ивану Сергееву. Более того, форвард спустя несколько минут едва не оформил дубль. Он ушёл от Акинфеева, но не попал в пустой створ с острого угла.
Едва ли это сильно расстроило бело-голубых, которые за восемь дней одержали под руководством Гусева три победы во всех соревнованиях с общим счётом 13:3. Попутно удалось обыграть ЦСКА впервые с ноября 2023-го.
А вот красно-синие в очередной раз огорчили болельщиков. Зимой многие считали их главными теневыми претендентами на титул. Однако коллектив после возобновления сезона потерпел два поражения подряд в национальном первенстве и не сумел воспользоваться осечками «Зенита» и «Краснодара» в 20-м туре.