Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ конфликт вокруг Ирана: подробности разговора

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор. Главы МИД призвали к немедленному снижению военной активности на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре, сообщили в МИД РФ.

«Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», — передает российское министерство.

Главы ведомств подчеркнули необходимость активизации политико-дипломатической работы для достижения соглашений, гарантирующих прочную и устойчивую безопасность в регионе.

В ведомстве также подчеркнули, что стороны продолжат контакты и будут продолжать продвигать свои позиции в ООН.

Напомним, что в российском МИД ранее выразили обеспокоенность на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше