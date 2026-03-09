Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ конфликт вокруг Ирана: подробности разговора

Министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор. Главы МИД призвали к немедленному снижению военной активности на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре, сообщили в МИД РФ.
«Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», — передает российское министерство.
Главы ведомств подчеркнули необходимость активизации политико-дипломатической работы для достижения соглашений, гарантирующих прочную и устойчивую безопасность в регионе.
В ведомстве также подчеркнули, что стороны продолжат контакты и будут продолжать продвигать свои позиции в ООН.
Напомним, что в российском МИД ранее выразили обеспокоенность на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.