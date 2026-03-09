Килиан Мбаппе у входа в отель толкнул Оксану Самойлову

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился немужским поступком при выходе из отеля в Париже (Франция).
В интернет попало видео, как Мбаппе, покидая отель, намеренно плечом подтолкнул Оксану Самойлову, которая шла впереди него. Этот момент запечатлели фанаты футболиста.
Российская знаменитость и жена рэпера Джигана, поселившаяся в этом же отеле, никак не отреагировала на поступок звезды «Реала».
В настоящий момент игрок лечится от травмы. В начале марта стало известно, что у него диагностировали растяжение связок колена.
Ранее Мбаппе призвал фанатов «Реала» освистывать всю команду, а не кого-то отдельно.