Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Килиан Мбаппе у входа в отель толкнул Оксану Самойлову

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился немужским поступком при выходе из отеля в Париже (Франция).

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился немужским поступком при выходе из отеля в Париже (Франция).

В интернет попало видео, как Мбаппе, покидая отель, намеренно плечом подтолкнул Оксану Самойлову, которая шла впереди него. Этот момент запечатлели фанаты футболиста.

Российская знаменитость и жена рэпера Джигана, поселившаяся в этом же отеле, никак не отреагировала на поступок звезды «Реала».

В настоящий момент игрок лечится от травмы. В начале марта стало известно, что у него диагностировали растяжение связок колена.

Ранее Мбаппе призвал фанатов «Реала» освистывать всю команду, а не кого-то отдельно.