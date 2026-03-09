В ходе наступления лейтенант Титов лично уничтожил пулеметный расчет ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Командир мотострелкового взвода лейтенант Сергей Титов уничтожил пулеметный расчет ВСУ в ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений СВО, сообщили в Минобороны России.
«В ходе войсковой операции, рискуя жизнью, лейтенант Титов вступил в противоборство с превосходящими силами противника, лично уничтожил пулеметный расчет националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы», — говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, действия лейтенанта позволили закрепиться на более выгодных рубежах, а в дальнейшем полностью освободить населенный пункт.
Кроме того, в Минобороны рассказали о подвиге капитана Даниила Углянского. «В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, капитан Углянский грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника», — проинформировали в министерстве.
Там подчеркнули, что благодаря мужеству капитана, а также отважным и решительным действиям его подчиненного личного состава, ВСУ понесли значительные потери в живой силе и утратили тактическое преимущество на этом направлении.