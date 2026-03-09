Ричмонд
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с лидером сезона «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» на своём льду одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский форвард Кирилл Капризов. Он является лучшим снайпером в истории клуба. Таким образом, хоккеист улучшил своё достижение до 221 шайбы.

Ранее сообщалось, что Капризов увеличил отрыв от Кучерова и Дорофеева в гонке снайперов из России.

