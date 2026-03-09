Ричмонд
DM: Британия рискует остаться без газа из-за ситуации на рынке энергоресурсов

Ситуация на рынке энергоресурсов может оставить Великобританию без газа, текущих запасов хватит Соединённому Королевству максимум на два дня.

Такую информацию приводит британское издание Daily Mail. По его данным, нехватка топлива вызвана перекрытием Ираном ключевого канала доставки — Ормузского пролива.

Отмечается, что Британия вынуждена закупать газ у трейдеров по ценам, которые значительно выше рыночных.

Ранее глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд заявил, что Европейский союз может возобновить закупки газа в России из-за ситуации вокруг Ирана.

