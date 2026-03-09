DM: Британия рискует остаться без газа из-за ситуации на рынке энергоресурсов

Ситуация на рынке энергоресурсов может оставить Великобританию без газа, текущих запасов хватит Соединённому Королевству максимум на два дня.
Такую информацию приводит британское издание Daily Mail. По его данным, нехватка топлива вызвана перекрытием Ираном ключевого канала доставки — Ормузского пролива.
Отмечается, что Британия вынуждена закупать газ у трейдеров по ценам, которые значительно выше рыночных.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше