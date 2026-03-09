Daily Mail: Запасов газа в Британии осталось всего на два дня

При этом ситуация выглядит особенно контрастно на фоне других европейских государств. По данным СМИ, ряд стран Европы заранее подготовился к возможным перебоям и накопил запасы газа на несколько недель, тогда как Великобритания оказалась значительно менее защищённой от подобных потрясений. Сейчас королевство платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.