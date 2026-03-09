Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи

ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета, которое цитирует агентство Tasnim.
«На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении.
Накануне вечером член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters сообщил, что новым верховным лидером Ирана станет человек с фамилией Хаменеи.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
На этой неделе газета NYT со ссылкой на источники писала, что назначение преемника погибшего аятоллы отложили: в Тегеране опасаются за жизнь его сына Моджтабы Хаменеи после появления сообщений о том, что он может возглавить страну.