Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от энергоносителей из России

Страны Европы допустили стратегическую ошибку, приняв решение отказаться от российских энергоносителей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он отметил в социальной сети X, что такое решение не только увеличило стоимость энергоносителей, но и сделало Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.
«…Это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики…» — написал Дмитриев.
