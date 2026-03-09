Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от энергоносителей из России

Страны Европы допустили стратегическую ошибку, приняв решение отказаться от российских энергоносителей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Страны Европы допустили стратегическую ошибку, приняв решение отказаться от российских энергоносителей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил в социальной сети X, что такое решение не только увеличило стоимость энергоносителей, но и сделало Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.

«…Это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики…» — написал Дмитриев.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что ЕС может поменять позицию по российской энергетике из-за операции США против Ирана.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше