Киев возмутило участие России в Венецианской Биеннале

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти Украины выразили недовольство предстоящим участием России в Венецианской Биеннале, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.
Согласно сайту Биеннале, которая пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября, Россия представит на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Минкультуры Италии ранее заявило, что руководство Венецианской Биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
«Украина выразила протест всемирной художественной выставке в Венеции из-за допуска россиян к участию», — говорится в Telegram-канале издания.
Издание подчеркивает, что Сибига и Бережная призвали организаторов выставки пересмотреть это решение.
Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко в марте заявил, что, хотя у России есть исторический национальный павильон в Джардини (Садах) Биеннале, она не участвует в выставке с 2022 года. По его словам, он попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения».
Венецианская Биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.